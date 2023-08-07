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Окупанти відкрили реверсний рух по одному з уражених мостів на Херсонщині

7 серпня, 2023 понедiлок
15:01
Війна з Росією мости на Чонгар та Геніческ

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що Чонгарський міст поки закритий, а по мосту у бік Генічеська вже рухаються невеликі БТРи окупантів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора, 6 серпня, наша артилерія завдала ударів по двох автомобільних мостах. Спочатку був завданий удар по мосту біля Генічеська, що спостерігали багато місцевих жителів, які виїхали у вихідні дні відпочивати на протоку. Окупанти намагалися приховати цю інформацію, але їм не вдалося. Згодом загарбники вимушені були оприлюднити й інформацію по Чонгарському мосту, який більше постраждав", - зазначив депутат Херсонської обласної ради.

Сергій Хлань додав, що це вже друге ураження Чонгарського автомобільного мосту. Після першого ураження окупанти влаштовували там понтонну переправу і використовували міст з Генічеська через Арабатську стрілку як альтернативний шлях постачання ворожої зброї та живої сили з окупованого Криму.

"Рух по Чонгарському мосту зараз перекритий, туди нікого не пускають. А по мосту через протоку Тонка у місті Генічеськ вчора ввечері окупанти запустили реверсний рух, по одній стороні мосту. Звісно, там створився великий затор. Зараз працює реверсний рух і можна пересуватися, хоча військову техніку російські війська перекидати не можуть. Але місцеві мешканці повідомляють, що невеличкі бронетранспортери рухаються з Арабатської стрілки у бік Генічеська. Однак здебільшого цей міст зараз використовують для пересування цивільних", - зауважив Хлань.

Удари по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. 

Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою

Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Чонгар
окуповані території
окупанти
ракетний удар
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