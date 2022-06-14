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Головна війна з Росією Окупанти відкрили вогонь по прикордонню Шосткинського району, ДПСУ нарахувала понад 10 вибухів

Окупанти відкрили вогонь по прикордонню Шосткинського району, ДПСУ нарахувала понад 10 вибухів

14 червня, 2022 вiвторок
10:01
війна з Росією Сумщина

Окупанти накрили прикордоння вогнем із мін та артилерійських снарядів

Про це повідомляє ДПСУ.

Стало відомо, що сьогодні, 14 червня, опівночі окупанти відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району. Прикордонники нарахували понад 10 вибухів російських мін та артилерійських снарядів.

ДПСУ також повідомляє, що вчора, 13 червня, цей район росіяни обстріляли 4 рази.

Зокрема було зафіксовано 12 пострілів збоку селища біля Берізки. Крім того, були обстріли з боку села Троєбортне Брянської області РФ - росіяни відкрили вогонь із застосуванням мінометів калібру 120 мм та артилерії.

Також з боку російської Попівки окупанти випустили три десятки ворожих боєприпасів.

  • 8 червня на Сумщині росіяни обстріляли прикордонне село, було зруйновано приміщення ДПСУ.

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ДПСУ
Сумщина
обстріл
Сумська область
Шостка
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