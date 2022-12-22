Окупанти вигадали нові тортури для полонених: вивозять на обмін, потім повертають у колонії
Українських полонених росіяни вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії
Про це у Телеграмі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін", – зазначив чиновник.
Окрім того, Лубінець поінформував, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.
"Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому", – заявив він.
- Як відомо, 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних Сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. А в рамках обміну передала Російські Федерації священника УПЦ Московського патріархату.
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