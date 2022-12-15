Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав в ефірі національного телемарафону.

"Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому", - зауважив він.

За словами Юсова, американець, якого повернула Україна, – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою.

Інших подробиць цієї частини обміну розвідник не надав.

Проте він також прокоментував заяву керівниці Червоного Хреста, зазначивши, що обмін "всіх на всіх" – це складний процес і над ним працюють.



"Безумовно, залучення Червоного Хреста до цього проєкту має його підсилити і прискорити кінцевий результат. Але попередні обміни – здебільшого, це робота української сторони на двосторонній основі з країною-агресором", – додав представник Української розвідки.

Як відомо, 14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних Сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. У приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

Вже 30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня. Під санкції проти священнослужителів УПЦ МП потрапили і намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь), і екснардеп Вадим Новинський.

Також 2 грудня Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях.

Вже 7 грудня до 12 років ув’язнення було засуджено священника УПЦ (МП), який передавав російським загарбникам інформацію про пересування та розміщення ЗСУ в Сєверодонецьку.

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