Окупанти вивели на чергування 9 кораблів, серед них 2 ракетоносії

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 01.12.2023 в Чорному морі знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що На бойове чергування у Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі чергує один корабель.