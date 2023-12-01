Окупанти вивели на чергування 9 кораблів, серед них 2 ракетоносії
Станом на ранок 1 грудня російські бойовики вивели у Чорне море на бойове чергування 9 кораблів. Серед них є 2 ракетоносії із 8 "калібрами"
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 01.12.2023 в Чорному морі знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що На бойове чергування у Середземне море окупанти вивели два кораблі. Ракетоносіїв серед них немає. Водночас в Азовському морі чергує один корабель.
- Станом на ранок 30 листопада російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії. Загальний залп - до 16 "калібрів".
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