Окупанти вивели у Чорне море корабель з вісьмома "Калібрами"

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 10:00.

7 листопада у Чорному морі на один ракетоносій окупантів стало більше

Як прокоментував Владислав Назаров обстановку станом на 10:00, у Чорному морі ворог посилив угруповання з трьох кораблів додатково одним ракетоносієм, спорядженим вісьмома "Калібрами". Однак у штормовому морі всі судна тримаються неподалік південного кримського узбережжя - подалі від української зброї та поближче до пунктів базування.

Також спікер оперативного командування "Південь", зазначив, що штормова погода посилила мінну небезпеку, але це більше стосується винесення мін до урізу води. Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіку, скоординованого Стамбульським центром.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував 29 жовтня ексклюзивні кадри пошкоджених російських кораблів у Севастополі

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