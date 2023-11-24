Окупанти вивели у Середземне море ракетоносій, він споряджений 8 ракетами
Станом на ранок 24 листопада російські окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносіїв немає. Натомість у Середземному морі чергує один носій крилатих ракет
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 24.11.2023 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.
У Азовському морі не зафіксували жодного російського корабля. Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий ракетоносій. Його загальний залп становить до 8 ракет.
- 23 листопада російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 2 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.
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