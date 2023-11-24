Окупанти вивели у Середземне море ракетоносій, він споряджений 8 ракетами

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 24.11.2023 в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.

У Азовському морі не зафіксували жодного російського корабля. Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий ракетоносій. Його загальний залп становить до 8 ракет.