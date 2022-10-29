Окупанти вивозять з Херсона аптечні запаси та відстороняють медиків від роботи

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Зазначають, що російські загарбники перемістили до тимчасово окупованого Криму транспортні засоби, які знаходилися в комунальній власності Херсона.

Також повідомляють, що окупанти грабують аптеки міста та вивозять з них аптечні препарати. Крім того, зазначають, що з 26 жовтня росіяни відсторонили від роботи медперсонал кількох херсонських лікарень. З цих же медзакладів загарбники вивезли медичне обладнання.

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