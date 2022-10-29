Окупанти вивозять з Херсона аптечні запаси та відстороняють медиків від роботи
Росіяни вивозять із тимчасово окупованого Херсона медичні препарати, а також відстороняють від роботи медичний персонал
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Зазначають, що російські загарбники перемістили до тимчасово окупованого Криму транспортні засоби, які знаходилися в комунальній власності Херсона.
Також повідомляють, що окупанти грабують аптеки міста та вивозять з них аптечні препарати. Крім того, зазначають, що з 26 жовтня росіяни відсторонили від роботи медперсонал кількох херсонських лікарень. З цих же медзакладів загарбники вивезли медичне обладнання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе