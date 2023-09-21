Окупанти вночі атакували Нікополь на Дніпропетровщині: 3 постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що унаслідок ворожих обстрілів у Нікополі три людини отримали поранення. 75-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Також постраждало подружжя - 34-річну жінку та 29-річного чоловіка забрали до медзакладу.

Крім цього, побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередачі.