Окупанти вночі атакували Нікополь на Дніпропетровщині: 3 постраждалих
В ніч проти 21 вересня російські терористи з "градів" та важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду та Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього є пораненні
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що унаслідок ворожих обстрілів у Нікополі три людини отримали поранення. 75-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Також постраждало подружжя - 34-річну жінку та 29-річного чоловіка забрали до медзакладу.
Крім цього, побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередачі.
- Вночі 21 вересня російські терористи атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу загинули дві людини, ще 5 отримали поранення.
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