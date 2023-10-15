Окупанти вночі скинули авіабомбу на село на Харківщині: є загиблі та травмована
У ніч на неділю, 15 жовтня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей та поранено жінку
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що атака на село Ізюмського району відбулася близько 02:30.
Російська авіабомба влучила у приватний будинок. Там сталася пожежа.
Унаслідок удару загинули 2 мешканців – 57-річний чоловік та 54-річна жінка. Крім того, одна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували в задовільному стані.
- Напередодні, вранці 14 жовтня, російські війська вдарили по місту Берислав Херсонської області. Через ворожу атаку загинула місцева жителька, яка опинилася під завалами.
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