Окупанти встановили фактичний контроль над заповідником "Асканія-Нова"

Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці заповідника.

"20 березня 2023 р. в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко, "т.в.о. губернатора" Херсонської області, колаборант В. Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без офіційних представлень – Мєщєряков Д.В." – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в установі, з відкритих джерел стало відомо, що окупанти зареєстрували "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна) з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 7.03.2023 р.

"Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна – не може бути забезпечене українською адміністрацією та перебуває під безпосередньою загрозою", – наголошено в повідомленні.

Наразі український персонал продовжує виконувати свої функціональні обов'язки та здійснює необхідний догляд за колекціями. Проте за нинішніх умов продовжувати таку роботу стало фактично неможливим.

Досі установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види й обсяги робіт, попри окупацію території, порушену транспортну логістику та масу організаційних проблем.

Завдяки благодійним надходженням з підконтрольної території України, країн ЄС та США вдавалося покрити нагальні потреби й витрати заповідника на корми, паливно-мастильні матеріали, ветпрепарати, будматеріали для поточного ремонту вольєрів та приміщень, де утримують тварин, обладнання, запчастини й технічні засоби, необхідні для охорони, життєзабезпечення й обслуговування зоопарку і дендропарку.

"Ми зробили усе залежне від нас і протримались з гідністю! Надалі підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації. Проте постає нагальна потреба матеріальної підтримки працівників, що не погодились на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Усі зусилля найближчим часом ми цілковито скеруємо на допомогу співробітникам, що були змушені тимчасово полишити установу. Ця допомога буде не менш важливою, адже наступне відновлення заповідника після звільнення залежатиме саме від цих Людей", – наголошено в повідомленні.

Усі, хто бажає допомогти працівникам установи, мають змогу зробити це. реквізити розміщено в дописі