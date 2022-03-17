Окупанти всю ніч били по Рубіжному, пошкодивши не менше за 27 будинків, і заважають цивільним виїхати, - Луганська ОВА

Про це повідомила Луганська ОВА.



"Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків", - заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, іноді будинки палали цілими вулицями. Ще мінімум п'ять пожеж сталося в Попасній і одна - у Сєвєродонецьку. Інформацію про постраждалих і загиблих уточнюють.



"Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора - у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, та не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України, у свою чергу, роблять все можливе аби втримати оборону", - наголосив Сергій Гайдай.



Нагадаємо, раніше в Рубіжному російські окупанти обстріляли та зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи, унаслідок чого загинуло четверо людей

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