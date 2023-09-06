Окупанти ввезли понад 750 тис. пропагандистських книг на Луганщину
На тимчасово окуповані території Луганської області рашисти ввозять понад 750 тисяч книг пропагандистських книг російського виробництва
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Макулатуру звозять у шкільні бібліотеки замість українських книг, які окупанти вивезли та спалили", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що більшість примірників це "Історія РФ". Ворог акцентує саме на цьому предметі, адже він відіграє ключову роль у російській пропаганді та так званій системі освіти.
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За даними Спротиву, школи зробили осередками агітації та маніпуляції ворога, адже мета цієї псевдосистеми - промивка мізків дітям, які залишилися на тимчасово окупованій території України.
Уцих підручниках РФ перекладає відповідальність за війну на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні.
"Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації", - пояснюють у ЦНС.
- Новий підручник з історії росіяни представили на початку серпня. Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і превентивне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".
- Також 29 серпня стало відомо, що окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників".
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