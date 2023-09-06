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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти ввезли понад 750 тис. пропагандистських книг на Луганщину

6 вересня, 2023 середа
12:50
Війна з Росією Російські шкільні підручники

На тимчасово окуповані території Луганської області рашисти ввозять понад 750 тисяч книг пропагандистських книг російського виробництва

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Макулатуру звозять у шкільні бібліотеки замість українських книг, які окупанти вивезли та спалили", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що більшість примірників це "Історія РФ". Ворог акцентує саме на цьому предметі, адже він відіграє ключову роль у російській пропаганді та так званій системі освіти.

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За даними Спротиву, школи зробили осередками агітації та маніпуляції ворога, адже мета цієї псевдосистеми - промивка мізків дітям, які залишилися на тимчасово окупованій території України.

Уцих підручниках РФ перекладає відповідальність за війну на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні.

"Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації", - пояснюють у ЦНС.

  • Новий підручник з історії росіяни представили на початку серпня. Метою війни Росії проти України в підручнику названо "захист Донбасу і превентивне забезпечення безпеки Росії". У ньому також ідеться, що "Захід завалив український режим грошима і зброєю", а проти "Росії ввів незаконні санкції".
  • Також 29 серпня стало відомо, що окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників".  
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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