Окупанти ввезли понад 750 тис. пропагандистських книг на Луганщину

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Макулатуру звозять у шкільні бібліотеки замість українських книг, які окупанти вивезли та спалили", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що більшість примірників це "Історія РФ". Ворог акцентує саме на цьому предметі, адже він відіграє ключову роль у російській пропаганді та так званій системі освіти.

Читайте також: Як російські окупанти звільняють окуповані міста від нашої історії і мови, - Марина Данилюк-Ярмолаєва

За даними Спротиву, школи зробили осередками агітації та маніпуляції ворога, адже мета цієї псевдосистеми - промивка мізків дітям, які залишилися на тимчасово окупованій території України.

Уцих підручниках РФ перекладає відповідальність за війну на Україну. Також поширюється теза щодо нібито поширення нацизму в Україні.

"Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації", - пояснюють у ЦНС.