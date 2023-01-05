Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Друга хвиля наступу з боку Росії є досить очевидною, зараз росіяни суттєво до цього готуються. Росіяни хочуть зробити наступ завдяки мобілізованим, вони з них вже сформували підрозділи та частину мобілізованих вже підготували. Військове керівництво РФ не збирається воювати професійними солдатами або офіцерами. Їм підходить стратегія воювати слаборозумними істотами, якими можна завалювати фронт", - наголосив Жорін.

За його словами, скоріш за все ворог спробує збільшити лінію фронту, відкривши нову ділянку.

"Для спроби наступу окупанти можуть розглядати Харківщину, Сумщину та Київщину. Росіяни вже готуються і до наступної хвилі мобілізації, щоб скоріш відновитися, ніж минулого разу. Загарбники ще досі розглядають кілька сценаріїв, де саме почати наступ", - зазначив Жорін.

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