Про це в інтерв'ю у телемарафоні заявив командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає ЛІГА.net.

Україна постійно відстежує весь рух російських підрозділів армії, їх нові точки дислокації та полігони, тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на столицю, каже він.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", – наголосив Павлюк.

Також весь кордон України з Білоруссю зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля", щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля, зауважує генерал.

До того ж по ворожих військах сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп.

"Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – додає Павлюк.

24 грудня 2022 року начальник ГУР МО Кирило Буданов зауважив, що ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але така ймовірність є. Того ж дня командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що росіяни висунули три батальйони, розташованої у білорусі першої танкової армії до кордону з Україною.

28 грудня голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив: на території Білорусі знаходиться 10 200 російських військових, проте цього недостатньо для повторного нападу на Україну.

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