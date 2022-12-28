Реальних можливостей для повторного нападу немає. У ДПСУ розповіли про кількість російських військових у Білорусі
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко розповів, що зараз на території Білорусі знаходиться 10 200 російських військових, проте цього недостатньо для повторного нападу на Україну
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Дейнеко зазначив, що ДПСУ постійно моніторить обстановку на території Білорусі, і що наразі реальних можливостей для повторного нападу немає.
"Можу запевнити, що реальних можливостей у Білорусі та збройних сил РФ для повторного нападу зараз немає. Угруповання, яке є у збройних сил Росії (на території Білорусі - ред.) складає близько 10 200 військовослужбовців, воно не спроможне на повторний наступ на нашу державу", - сказав він.
- У ДПСУ розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але напружена, адже там спільно з РФ відбувається нагнітання, шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.41Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе