Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Дейнеко зазначив, що ДПСУ постійно моніторить обстановку на території Білорусі, і що наразі реальних можливостей для повторного нападу немає.

"Можу запевнити, що реальних можливостей у Білорусі та збройних сил РФ для повторного нападу зараз немає. Угруповання, яке є у збройних сил Росії (на території Білорусі - ред.) складає близько 10 200 військовослужбовців, воно не спроможне на повторний наступ на нашу державу", - сказав він.

У ДПСУ розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але напружена, адже там спільно з РФ відбувається нагнітання, шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів.

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