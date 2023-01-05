Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За інформацією воєнної розвідки України, російська ПВК Вагнера почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської Республіки РФ більшість із яких були засуджені за політичними мотивами", - пише пресслужба.

Повідомляється, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у в'язниці №2 селища Чернокозово, вербують в’язнів до ПВК Вагнера.

Українська розвідка встановила, що з обох колоній "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з них були засуджені за сфабрикованими справами.

"Явище починає набувати масового характеру. Зі співробітниками колоній наразі проводиться робота по запобіганню витоку інформації", - додають в ГУР.

За оцінками Білого дому, Росія все більше покладається на приватну військову компанію Вагнера олігарха Євгенія Пригожина для ведення повномасштабної війни в Україні. 23 грудня 2022 року стало відомо, що РФ відправила близько 40 тис. в'язнів на війну проти України.

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