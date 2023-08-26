Окупанти вже третю добу намагаються наступати у бік Новоєгорівки на Луганщині
Російська армія вже третю добу продовжують атакувати позиції ЗСУ біля Новоєгорівки Луганської області, проте успіху не мають. Також вони активізувалися в районі Білогорівки
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Вже три доби ворог майже безперервно намагається рухатися в бік Новоєгорівки. Також вони активізувалися в районі Білогорівки", - йдеться у повідомленні.
Натомість українські захисники відбивають всі ці спроби противника, завдають йому втрат в особовому складі та техніці. Однак, росіяни не спиняють тиску на цій ділянці фронту.
- Британська розвідка заявила, що протягом наступних двох місяців російська армія, ймовірно, планує збільшити інтенсивність свого наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман.
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