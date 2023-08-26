Окупанти вже третю добу намагаються наступати у бік Новоєгорівки на Луганщині

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Вже три доби ворог майже безперервно намагається рухатися в бік Новоєгорівки. Також вони активізувалися в районі Білогорівки", - йдеться у повідомленні.

Натомість українські захисники відбивають всі ці спроби противника, завдають йому втрат в особовому складі та техніці. Однак, росіяни не спиняють тиску на цій ділянці фронту.