Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як вважає розвідка Британії, контрнаступ ЗСУ підвищив тиск на російські війська в Бахмуті та на півдні України. Попри це окупанти продовжували здійснювати "дрібномасштабні атаки" на північному сході, на ділянці Куп'янськ-Лиман, і провели деякі обмежені локальні наступи.

Зазначається, що у міру того як Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина передбачає, що росія спробує повернути ініціативу собі, перейшовши до наступальних дій оперативного рівня. Куп'янськ-Лиман - один з потенційних районів для цього.



"Існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - пояснили у розвідці.