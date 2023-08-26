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Війна з Росією: хроніка
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Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, - британська розвідка

26 серпня, 2023 субота
09:14
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Протягом наступних двох місяців російська армія, ймовірно, планує збільшити інтенсивність свого наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як вважає розвідка Британії, контрнаступ ЗСУ підвищив тиск на російські війська в Бахмуті та на півдні України. Попри це окупанти продовжували здійснювати "дрібномасштабні атаки" на північному сході, на ділянці Куп'янськ-Лиман, і провели деякі обмежені локальні наступи.

Зазначається, що у міру того як Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина передбачає, що росія спробує повернути ініціативу собі, перейшовши до наступальних дій оперативного рівня. Куп'янськ-Лиман - один з потенційних районів для цього.

"Існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - пояснили у розвідці.

  • ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "воєнкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Бахмут
Велика Британiя
Контрнаступ ЗСУ
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