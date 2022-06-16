Про це інформує ДПСУ.

Зазначається, що близько 13:00 з боку села Городище Курської області росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено сільгоспоб’єкт.

Інформація про жертв і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 14 червня окупанти відкрили вогонь по прикордонню Шосткинського району, ДПСУ нарахувала понад 10 вибухів

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