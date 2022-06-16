Окупанти з Курської області РФ накрили вогнем Сумщину, пошкоджено сільгоспоб’єкт
Обстріл російські загарбники вели із реактивних систем залпового вогню
Про це інформує ДПСУ.
Зазначається, що близько 13:00 з боку села Городище Курської області росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.
Унаслідок обстрілу було пошкоджено сільгоспоб’єкт.
Інформація про жертв і масштаби руйнувань уточнюється.
- Нагадаємо, 14 червня окупанти відкрили вогонь по прикордонню Шосткинського району, ДПСУ нарахувала понад 10 вибухів
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