Окупанти з метою взяття Маріуполя можуть застосувати фосфорні бомби в Донецькій області, - британська розвідка
Російські окупнати з метою взяття Маріуполя можуть вдатися до застосувати фосфорних бомб в Донецькій області
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що існує інформація стосовно ймовірності застосування росіянами забороненої фосфорної зброї на території Донеччини.
Як повідомляє британська розвідка, окупанти можуть попередньо обстріляти Донецьку область фосфором, аби збільшити свої шанси на взяття Маріуполя.
Крім того, Міноборони Британії інформує, що у Донецькій та Луганській областях українські війська відбили кілька ворожих нападів, у результаті яких було знищено російські танки, машини та артилерійську техніку.
Британська розвідка також наголошує, що постійне використання росіянами некерованих бомб зменшує точність попадання при нанесенні ударів. Проте це може обернутися величезною
кількістю жертв серед цивільного населення.
- На думку капітана ВМС США Росія найближчим часом може завдати сильних ударів по Дніпру і Одесі з метою поділу України.
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