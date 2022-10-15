Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Росіяни обстрілювали Чернігівщину та Сумщину з території російських Ломаковки, Городища й Ірпи. Вони били з мінометів і безпілотників.

Жертв унаслідок російських обстрілів немає.

15 жовтня росіяни обстріляли з мінометів Білопільську та Річківську громади Сумщини.

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