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Окупанти за добу обстріляли Сумщину й Чернігівщину з мінометів і дронів

15 жовтня, 2022 субота
12:33
війна з Росією окупанти

Російські загарбники 14 жовтня гатили з території РФ по прикордонню Чернігівщини та Сумщини з мінометів і дронів

Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Росіяни обстрілювали Чернігівщину та Сумщину з території російських Ломаковки, Городища й Ірпи. Вони били з мінометів і безпілотників.

Жертв унаслідок російських обстрілів немає.

  • 15 жовтня росіяни обстріляли з мінометів Білопільську та Річківську громади Сумщини.

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