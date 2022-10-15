Росіяни вранці обстріляли Сумщину з мінометів
На Сумщині зранку 15 жовтня росіяни обстріляли з мінометів Білопільську та Річківську громади
Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
За його словами, ніч на 15 жовтня в області була спокійною. Проте з 8:15 окупанти відкрили мінометний вогонь по Білопільській і Річківській громадах.
Подробиці повідомлять згодом.
- 14 жовтня на Сумщині під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на міні. Також росіяни обстріляли з мінометів Глухівську громаду.
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