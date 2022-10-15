Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, ніч на 15 жовтня в області була спокійною. Проте з 8:15 окупанти відкрили мінометний вогонь по Білопільській і Річківській громадах.

Подробиці повідомлять згодом.

14 жовтня на Сумщині під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на міні. Також росіяни обстріляли з мінометів Глухівську громаду.

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