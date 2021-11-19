Окупанти загалом видали 1,4 млн "паспортів" у ОРДЛО, - омбудсман

Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.



"Натепер чисельність осіб, які отримали так звані “паспорти” окупаційної адміністрації, що діє на тимчасово окупованій території в Донецькій області, становить більш як 820 тис. осіб, на тимчасово окупованій території в Луганській області - більш як 600 тис. осіб”, - йдеться у повідомленні.



За даними Офісу омбудсмана, окупаційна адміністрація, що діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, повідомила про намір запровадити у 2022 році обов’язкову вимогу щодо наявності цього “паспорта”, виданого окупантами, у осіб, які претендують займати посади так званої державної служби.



У відомстві наголосили, що відмова від отримання цих “паспортів” на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях тягне за собою обмеження прав осіб, зокрема - права на працю, отримання соціальних та пенсійних виплат, що є грубим порушенням принципів та норм міжнародного права, зокрема, - статті 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та статті 75 Додаткового протоколу від 08 червня 1977 року (Протокол І).

Нагадаємо, 9 вересня СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb