Окупанти загалом видали 1,4 млн "паспортів" у ОРДЛО, - омбудсман
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти видали паспорти орієнтовно 1,4 млн громадян
Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмана.
"Натепер чисельність осіб, які отримали так звані “паспорти” окупаційної адміністрації, що діє на тимчасово окупованій території в Донецькій області, становить більш як 820 тис. осіб, на тимчасово окупованій території в Луганській області - більш як 600 тис. осіб”, - йдеться у повідомленні.
За даними Офісу омбудсмана, окупаційна адміністрація, що діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, повідомила про намір запровадити у 2022 році обов’язкову вимогу щодо наявності цього “паспорта”, виданого окупантами, у осіб, які претендують займати посади так званої державної служби.
У відомстві наголосили, що відмова від отримання цих “паспортів” на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях тягне за собою обмеження прав осіб, зокрема - права на працю, отримання соціальних та пенсійних виплат, що є грубим порушенням принципів та норм міжнародного права, зокрема, - статті 52 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та статті 75 Додаткового протоколу від 08 червня 1977 року (Протокол І).
- Нагадаємо, 9 вересня СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
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