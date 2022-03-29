Окупанти захопили будинок ексфутболіста "Динамо" у Гостомелі та розташували на подвір'ї БТРи
Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Владислав Ващук заявив, що російські окупанти розташували під його будинком у Гостомелі БТРи
Про це Ващук написав у facebook.
За його словами, за кілька днів після того, як йому вдалося вибратися із Гостомеля, біля його будинку з'явилася російська військова техніка.
"За три дні після того, як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок з "дружнім візитом" заїхали "визволителі". Два російські БТРи заїхали до мене на подвір'я. Добре, що я встиг вивезти дітей", - написав Ващук.
Він звернувся до підписників, які читають його допис за кордоном із закликом відкинути ілюзії щодо Росії.
"Вони прийшли сюди не домовлятися. І ми тут дуже змінилися. Ви собі уявити не можете як. Сьогодні у всіх нас тільки одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть із нашої України! Щоб ті, хто прийшов сюди, на нашу землю вбивати і грабувати були знищені, щоб наша земля була вільна", - продовжив Ващук.
Також він подякував захисникам України.
"Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте – з вами Бог! З вами – люди. Дякую вам і низький уклін! Слава ЗСУ! Слава армії! Перемога буде за нами!", - підсумував Ващук, який грав за "Динамо" у 1993 - 2003 та 2005 - 2008 роках та виходив з Киянами до півфіналу Ліги чемпіонів-1999.
На рахунку центрального захисника 63 матчі та 1 гол за збірну України.
- 27 березня стало відомо, що у будинку боксера Олександра Усика у Ворзелі господарюють окупанти, які загнали на подвір'я танки та БТРи.
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