Окупанти залишали розтяжки у пральних машинах українців, - Монастирський

Про це в етері телемаратону заявив очільник МВС Денис Монастирський.



"Там, де проживали окупанти, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки - як на вході у будинки, так і біля парканів", - зауважив він.



Вибухівки були у квартирах правоохронців, військових, рятувальників. Окупанти дізнавалися про господарів помешкань, коли грабували будинки.



Також росіяни встановлювали вибухівки у пральних машинах й авто. Один чоловік загинув, відчинивши багажник автомобіля, у якому була розтяжка.

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