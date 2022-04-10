Окупанти залишали розтяжки у пральних машинах українців, - Монастирський
Росіяни залишали розтяжки в будинках, автівках і пральних машинах українців, коли жили в їхніх домівках
Про це в етері телемаратону заявив очільник МВС Денис Монастирський.
"Там, де проживали окупанти, залишалися на ніч, вони виставляли розтяжки - як на вході у будинки, так і біля парканів", - зауважив він.
Вибухівки були у квартирах правоохронців, військових, рятувальників. Окупанти дізнавалися про господарів помешкань, коли грабували будинки.
Також росіяни встановлювали вибухівки у пральних машинах й авто. Один чоловік загинув, відчинивши багажник автомобіля, у якому була розтяжка.
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