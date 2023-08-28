Окупанти запускають у роботу "військкомати" на півдні України. Постановка на "облік" стане обов'язковою

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Триває розгортання роботи "військкоматів" на Херсонщині та Запоріжжі. Водночас росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік до фейкових структур", - ідеться у повідомленні.

За даними Спротиву, з 2024 року облік у "військкоматах" стане вже обов'язковим, а наступним кроком буде примусова мобілізація, як це відбувається на сході України та в Криму.

У ЦНС нагадали, що мобілізація населення окупованих територій є порушенням міжнародного права.