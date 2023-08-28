Окупанти запускають у роботу "військкомати" на півдні України. Постановка на "облік" стане обов'язковою
Росіяни продовжують готуватися до примусової мобілізації мешканців півдня України. Окупанти хочуть зробити постановку на "військовий облік" обов'язковою
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Триває розгортання роботи "військкоматів" на Херсонщині та Запоріжжі. Водночас росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік до фейкових структур", - ідеться у повідомленні.
За даними Спротиву, з 2024 року облік у "військкоматах" стане вже обов'язковим, а наступним кроком буде примусова мобілізація, як це відбувається на сході України та в Криму.
У ЦНС нагадали, що мобілізація населення окупованих територій є порушенням міжнародного права.
- Раніше цього місяця представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що РФ щомісяця залучає у війну в Україні близько 20 тисяч осіб.
- У серпні ЦНС повідомляв, що близько 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки загинули на війні в Україні.
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