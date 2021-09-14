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Окупанти запустять електрички для перевезення жителів ОРДЛО для голосування на виборах до Держдуми РФ

14 вересня, 2021 вiвторок
17:57
війна з Росією електричкa

Окупанти на період голосування на виборах до Держдуми РФ запустять електрички для перевезення жителів ОРДЛО в Росію

Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

Зазначається, що в період з 17 по 19 вересня окупанти запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію Успенська. Там вони будуть пересідати в автобуси і слідувати в Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Правозахисники наголошують, що таким чином окупанти планують збільшити кількість тих, хто проголосує на виборах до Держдуми РФ.

Електричка курсуватиме кожні дві години. Списки на перевезення складають так звані "інформаційні центри" окупантів.

Окупаційні ЗМІ повідомляють, що 17-19 вересня буде організовано залізничне сполучення до станції Успенська з міст: Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Зугрес, Іловайськ і Амвросіївка.

 

  • Нагадаємо, вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.
  • Відомо, що жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти, повезуть спецрейсами в Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми РФ.

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