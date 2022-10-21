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Окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів протягом дня

21 жовтня, 2022 п'ятниця
22:07
війна з Росією російські військові окупанти

Від дій російських військ протягом дня 21 жовтня ударів зазнали райони близько 8 населених пунктів України

Про це пише Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. 

Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет загарбників зазнали райони близько 8 населених пунктів. Серед них - Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Поліському напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

А на тимчасово окупованій території Луганської області РФ вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення.

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