Окупанти завдали авіаційного удару по Бериславу на Херсонщині
27 березня російські окупанти завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста
Про це повідомив очільник Бериславської РДА Володимир Літвінов.
"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Бериславу. Внаслідок чергової ворожої авіаційної атаки пошкодження зазнала цивільна інфраструктура міста", - написав він.
Літвінов зазначив, що постраждалих серед цивільного населення немає.
- 22 березня внаслідок обстрілу Берислава було частково зруйновано адмінбудівлю та пошкоджено музей і парк.
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