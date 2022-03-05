Окупанти завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу: двоє людей отримали травми
Двоє людей зазнали травм унаслідок авіаудару росіян по бронетанковому заводу в Житомирі
Про це заявив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Ввечері відбувся авіаційний удар по двох об’єктах - по Озерному й нашому бронетанковому заводу. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Тому ось так виглядає війна на Житомирщині", - повідомив він.
Голова ОВА додав, що росіяни знищують не тільки військову, але й цивільну інфраструктуру. Зокрема, прямим ударом ракети окупанти зруйнували будівлю 25-го ліцею.
"Я вчора казав і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені. Там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч будь-якому агресору", - наголосив Віталій Бунечко.
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