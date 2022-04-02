Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині й поранили двох людей, - ОВА

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Нічні ракетні удари по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт. Серйозні руйнування. Двоє людей поранені. У Кривому Розі "приліт" на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає", - зазначив він.



Валентин Резніченко зауважив, що в ніч на 2 квітня в небі над Дніпропетровщиною ППО ЗСУ збили чотири російські ракети й один БПЛА.

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