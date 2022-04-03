Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву,- міський голова

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.



"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - написав мер.



Нагадаємо, на Миколаївщині й Одещині Повітряні сили ЗСУ збили дві крилаті ракети морського базування окупантів.