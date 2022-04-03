Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву,- міський голова
3 квітня Росія завдала ракетних ударів по Миколаєву
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела", - написав мер.
- Нагадаємо, на Миколаївщині й Одещині Повітряні сили ЗСУ збили дві крилаті ракети морського базування окупантів.
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