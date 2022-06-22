Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повідомляється, що вдень 22 червня окупанти обстріляли Миколаїв керованими ракетами. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні підприємства, будинки та школа.

За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Попередня інформація про загиблого не підтвердилася.

"Постраждали два приватні підприємства, на території яких знаходилися паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, пошкоджений дах. Пʼять багатоповерхівок — у них вибиті двері в під'їздах, вікна", — розповів Сєнкевич.

За його словами, внаслідок потрапляння російської ракети на одному з підприємств сталася пожежа.

"Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить", — сказав міський голова.

Крім того, Сєнкевич повідомляє про руйнування різного ступеню у 8 приватних будинках. Було пошкоджено вікна, вхідні двері, покрівля, паркан тощо.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі розповів, що росіяни накрили Миколаїв вогнем — окупанти випустили по місту 7 ракет.

"Перервав інспекцію в районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами", — писав Кім.

21 червня на Миколаївщині росіяни поранили 18 людей, є загиблі, пошкоджено будинки, школи, промислові об'єкти.

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