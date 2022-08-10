Окупанти заявили, що у Донецьку стався витік аміаку
Ввечері 10 серпня на одному з заводів Донецька стався вибух, внаслідок чого відбувся витік аміаку
Про це повідомили окупанти з так званого МЧС ДНР.
Пивзавод, на якому стався вибух, розташований у Калінінському районі Донецька. Жителям у радіусі 2 км дали інструкції перебувати у приміщеннях та вжити заходів щодо додаткової герметизації своїх домівок.
Детальніших подробиць окупанти поки не передають.
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