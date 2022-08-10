Про це повідомили окупанти з так званого МЧС ДНР.

Пивзавод, на якому стався вибух, розташований у Калінінському районі Донецька. Жителям у радіусі 2 км дали інструкції перебувати у приміщеннях та вжити заходів щодо додаткової герметизації своїх домівок.

Детальніших подробиць окупанти поки не передають.

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