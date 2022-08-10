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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти заявили, що у Донецьку стався витік аміаку

Окупанти заявили, що у Донецьку стався витік аміаку

10 серпня, 2022 середа
23:19
війна з Росією Донецьк

Ввечері 10 серпня на одному з заводів Донецька стався вибух, внаслідок чого відбувся витік аміаку

Про це повідомили окупанти з так званого МЧС ДНР.

Пивзавод, на якому стався вибух, розташований у Калінінському районі Донецька. Жителям у радіусі 2 км дали інструкції перебувати у приміщеннях та вжити заходів щодо додаткової герметизації своїх домівок.

Детальніших подробиць окупанти поки не передають.

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Україна
Донецьк
Донеччина
окуповані території
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