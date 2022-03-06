Окупанти збили два українських літаки на Миколаївщині
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти збили два українських літаки у районі Пісків
Про повідомляє Еспресо.TV з посиланнм на допис Кіма у Telegram.
"На жаль, сьогодні збили два наших літаки в районі Пісків. Один із них добре атакував колону, де було скупчення військ біля переправи. Але друге він погарячкував", - розповів міський голова.
Він додав, що була спроба входу у Миколаїв через Кульбакіно.
"Але було схоже, що це просто відволікають нас. А самі рухаються у напрямку Вознесенська та Южноукраїнська. Але ми їх бачимо та стежимо!" - зазначив Кім.
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