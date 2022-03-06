Окупанти збили два українських літаки на Миколаївщині

Про повідомляє Еспресо.TV з посиланнм на допис Кіма у Telegram.



"На жаль, сьогодні збили два наших літаки в районі Пісків. Один із них добре атакував колону, де було скупчення військ біля переправи. Але друге він погарячкував", - розповів міський голова.



Він додав, що була спроба входу у Миколаїв через Кульбакіно.



"Але було схоже, що це просто відволікають нас. А самі рухаються у напрямку Вознесенська та Южноукраїнська. Але ми їх бачимо та стежимо!" - зазначив Кім.

