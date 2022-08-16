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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти зі втратами відступають на Бахмутському, Слов'янському та Південнобузькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

Окупанти зі втратами відступають на Бахмутському, Слов'янському та Південнобузькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

16 серпня, 2022 вiвторок
19:47
війна з Росією Війна в Україні

Рашисти зазнають втрат і відступають в деяких районах на Бахмутському, Слов'янському та Південнобузькому напрямках

Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти продовжують зосереджувати сили встановленні повного контролю на Луганщині та Донеччині. Також намагаються утримати тимчасово захоплені райони Херсонської та частин Харківської, Запорізької та Миколаївської області.

Тривають авіа та ракетні удари по цивільних об'єктах України.

На Волинському та Поліському напрямках наступальних угруповань не виявлено, утім загроза ударів з Білорусі залишається.

На Сіверському напрямку ворог вів артилерійський вогонь поблизу Кам'янської Слободи на Чернігівщині, а також Сваркового на Сумщині. Російські БПЛА ведуть розвідку.

На Харківському напрямку рашисти гатили в районах Одноробівки, Соснівки, Дуванки, Дементіївки, Питомника, Руської та Черкаської Лозови, Черкаських Тишок, Петрівки, Верхного Салтова, Моспанови, Іванівки, Коробочкиного та Чепільськи. Завдав авіаударів поблизу Верхнього Салтів, Гусарівки та Соснівки.

Зафіксовано дистанційне мінування близько Перемоги та Українки.

На Слов'янському напрямку загарбники використали танки, ствольну та ракетну артилерію по Грушувасі, Краснопіллі, Вірнопіллі, Мазанівки та Долини.

Окупанти застосували запальні боєприпаси поблизу Нової Дмитрівки та Дібрівного.

Біля Мазанівки ворог намагався наступати, але наші захисники дали відсіч, рашисти відступили.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога бути на проведенні наступу та штурму на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар'ївки, за підтримки авіації, ворог провів безуспішні штурмові дії. 

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледару, Шумів, Яковлівки і Майорська. Намагався провести розвідку в бою під Вершиною. Наступальні та штурмові дії окупантів у Соледарському, Зайцевому, Майорському районах завершилися втратами та відведенням.

На Авдіївському напрямку ворог, крім обстрілів поблизу Авдіївки, Красногорівки, Олександрополю, Водяного, Опитного, Новокалинового та Новобахмутівки, здійснив авіаудар поблизу Мар'їнки. Вів наступ в районі Невельського, бойові дії продовжуються.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Володимирівки, Новоукраїнки, Павлівки, Вугледара, Новосілки, Чарівного, Времівки, Кам'янського, Дорожнянки та Новополя.

Ворог завдав авіаудари поблизу Новоандріївки, Павлівки та Полтавки. Проводить наступ біля Новомихайлівки, бойові дії продовжуються.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля зосереджені на перешкоджанні наступу ЗСУ та проведенні повітряної розвідки.

Ворог продовжує обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Прибузьке, Шевченкове, Киселівка, Благодатне, Широке, Кобзарці, Андріївка, Добрянка, Осокорівка, Потемкіне, Трудолюбівка, Велика Костромка і Червоногригорівка.

Наніс авіаудари по районах Посад-Покровське, Біла Криниця та Лозове. Негідна спроба наступального бою під Новогригорівкою завершилася значними втратами та втечею для окупантів.

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Запоріжжя
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
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Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Запорізька область
Бахмут
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