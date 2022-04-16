Окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, вивезти вдалося лише одну людину, – голова ОВА

Про це повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни зірвали евакуацію з Лисичанська. Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину", – йдеться в повідомленні.



Однак сьогодні таки змогли евакуювати 42 людини з Сєвєродонецька, 11 з Рубіжного та 14 з Кременя. Шестеро людей виїхали з Попасної.