Окупанти зізнаються, що впритул розстрілюють українок, - СБУ
У перехопленій СБУ розмові мобілізований з ОРЛО розповів про вбивство українки його товаришами по службі
Про це повідомила СБУ.
Мобілізований з ОРЛО розповів дружині, що почув постріли й пішов перевірити, хто стріляє.
"Там минометчики стоят, бл*ть. Подошел туда - там лежить баба, короче, какая-то. Башка простреленная, лежить дергается", - розповів найманець росіян.
Його товариші по службі заявили, що брат жінки служить в "Азові" й вона "начала х*йню какую-то пороть".
"Короче, они ее нах*й расстреляли. Она еще лежит дергается, в голове дырка. Короче, позвали еще раз, нах*й - он еще раз стрельнул. Она еще лежит дергается. Он еще раз. Все ей, говорю, п*зда", - розповів окупант.
Як зауважили в СБУ, найманець нібито обурений поведінкою окупантів, але не попередив воєнний злочин. Він лише порадив закопати вбиту жінку.
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