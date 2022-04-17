Окупанти зізнаються, що впритул розстрілюють українок, - СБУ

Про це повідомила СБУ.



Мобілізований з ОРЛО розповів дружині, що почув постріли й пішов перевірити, хто стріляє.



"Там минометчики стоят, бл*ть. Подошел туда - там лежить баба, короче, какая-то. Башка простреленная, лежить дергается", - розповів найманець росіян.



Його товариші по службі заявили, що брат жінки служить в "Азові" й вона "начала х*йню какую-то пороть".



"Короче, они ее нах*й расстреляли. Она еще лежит дергается, в голове дырка. Короче, позвали еще раз, нах*й - он еще раз стрельнул. Она еще лежит дергается. Он еще раз. Все ей, говорю, п*зда", - розповів окупант.



Як зауважили в СБУ, найманець нібито обурений поведінкою окупантів, але не попередив воєнний злочин. Він лише порадив закопати вбиту жінку.

Нагадаємо, один із військових інструкторів РФ поскаржився в перехопленій СБУ телефонній розмові, що нова партія новобранців не придатна для війни.

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