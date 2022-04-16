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Головна війна з Росією Наркомани, діди та проститутки: російські інструктори про новобранців, яких затягли до війська РФ, - перехоплення СБУ

Наркомани, діди та проститутки: російські інструктори про новобранців, яких затягли до війська РФ, - перехоплення СБУ

16 квітня, 2022 субота
12:24
війна з Росією окупанти РФ

Російські військові компенсують втрати, яких зазнали в Україні, за допомогою мобілізації небоєздатних кадрів

Про це свідчить перехоплення Служби безпеки України. 

В СБУ пояснили, що Росія зазнає важких втрат від українських захисників, тому для поповнення свого війська не гребує ніким. 

Зокрема, один із військових інструкторів РФ скаржиться у телефонній розмові, що нова партія новобранців не зовсім придатна для війни. 

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде".

За його словами, новенькі так багато чули про мародерство передових груп окупантів, що замість вогневої підготовки "відточують навички" грабіжництва на тренувальних базах РФ. 

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!" – обурився інструктор.

"Хоча, можливо, це просто у них спрацьовує інстинкт самозбереження – розікрасти власну техніку, щоб не їхати на війну", - припустили в СБУ. 
 

  • 7 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у містах, які повністю або частково захоплені російською армією, розпочинається примусова мобілізація у збройні сили агресора

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СБУ
російська армія
служба безпеки України
мобілізація
перехоплення
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наркомани
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