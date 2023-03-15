Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти з південного напрямку змогли вийти за межі кладовища та намагаються перерізати трасу Т-05-04 не виходячи через Іванівське, використовуючи міську забудову. Противник вперся в багатоповерхівки з південного напрямку. Це змушує ворога вести міські бої, але загарбники в цьому не професіонали", - підкреслив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" також додав, що противник намагається діяти в напрямку Сіверська та Слов’янська.

"У північно-західному напрямку ворог намагається захопити панівні висоти. На півночі області загарбники просуваються з метою оточити наше угруповання з боку Сіверська. У Бахмуті війська РФ перебувають на межі промзони. Противник витрачає великий ресурс по різних напрямках, але не в змозі сконцентруватись, щоб одночасно завдати удару. Утримання Бахмута в обороні цілком можливо, виведення українських сил та засобів з Бахмута зараз недоцільно", - наголосив Коваленко.

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