Окупанти змушують кримських студентів підписувати повістки: шантажують результатами іспитів
У тимчасово окупованому Криму студентів вищих навчальних закладів змушують підписувати повістки російської армії
Про це повідомляє "КримSOS".
За інформацією джерела, у Сімферополі працівники університету заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише тоді, коли підпише російську повістку. Хлопець був змушений погодитись.
"Такі випадки не є поодинокими. "Пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу", - пише "КримSOS".
- 5 липня повідомлялось, що окупаційна адміністрація Севастополя готує документи на вивезення понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський" для нібито реставрації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе