Окупанти змушують кримських студентів підписувати повістки: шантажують результатами іспитів

Про це повідомляє "КримSOS".

За інформацією джерела, у Сімферополі працівники університету заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише тоді, коли підпише російську повістку. Хлопець був змушений погодитись.

"Такі випадки не є поодинокими. "Пропозиції" отримували й інші студенти призовного віку. Розмови проводяться приватно, щоб ситуації не надали розголосу", - пише "КримSOS".