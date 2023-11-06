Окупанти знищили найціннішу степову ділянку Джарилгацького нацпарку, – Міндовкілля
Росіяни знищили всю заповідну зону Джарилгацького національного природного парку Херсонської області
Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
За даними міністерства, внаслідок російської збройної агресії на сьогодні уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га. Окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 мільйона гектарів.
Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі – 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи й охороняються в межах законодавства ЄС та Ради Європи.
Окрім того, в зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають цей статус завдяки унікальному біорізноманіттю.
Практично знищені два водно-болотні угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".
Також знищено всю заповідну зону (1588 га), найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку. Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що опинилися під загрозою зникнення у світовому масштабі.
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"Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування", – додали в Міндовкілля.
- Від 24 лютого 2022 року Російська Федерація вчинила 2500 екологічних злочинів. Кожен день війни коштує Україні приблизно €120 млн завданих збитків. Прокурори вже зафіксували понад 265 воєнних злочинів РФ проти довкілля та 14 випадків екоциду
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