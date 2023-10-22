Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вчинила 2500 екологічних злочинів
З 24 лютого 2022 року Російська Федерація вчинила 2500 екологічних злочинів. Кожен день війни коштує Україні приблизно €120 млн завданих збитків
Про це повідомили міністерка економіки Юлія Свириденко та генпрокурор Андрій Костін, передає пресслужба Мінреінтеграції.
"Від початку повномасштабного вторгнення росія вчинила 2500 екологічних злочинів. Кожен день війни коштує Україні приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків", - пише Мінреінтеграції.
Зазначається, що Росія повинна компенсувати збитки та шкоду, завдані українському довкіллю.
"Для цього українські правоохоронці встановлюють стандарти розслідування і притягнення до відповідальності винних за злочини проти довкілля й екоцид", - йдеться у повідомленні.
- Українські прокурори зафіксували понад 265 воєнних злочинів російських військових проти довкілля та 14 випадків екоциду.
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