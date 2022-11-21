Окупанти знову обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 50 вибухів

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

"Під ворожим вогнем – Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області із застосуванням мінометів. Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено будинок культури, пекарню, магазин, лінію електропередач та газогін", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, загалом зафіксовано понад 50 вибухів.

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