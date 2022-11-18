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Росіяни впродовж години випустили по Сумщині 33 снаряди ствольної артилерії

18 листопада, 2022 п'ятниця
22:03
війна з Росією

У п'ятницю, 18 листопада, окупанти впродовж години випустили по Сумській області щонайменше 33 снаряди зі ствольної артилерії

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".

"З 14:15 до 15:05 зафіксовано 33 приходи зі ствольної артилерії з боку РФ по території Сумської області: 31 в районі населеного пункту Сваркове та ще 2 - в районі населеного пункту Заруцьке", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед українських військових унаслідок цих обстрілів не було, техніку не уражено. Про постраждалих серед цивільних дані не надходили.

Водночас голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Telegram про руйнування майна мирних жителів.

"Росіяни обстріляли Шалигинську громаду зі ствольної артилерії. 33 "прильоти" були на території двох прикордонних сіл. Снаряди розривалися на полях, людських городах, подвір'ях та дорогах. Частково зруйновані огорожі помешкань місцевих жителів, сараї, автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає", - написав Живицький.

  • Раніше повідомлялося, що 18 листопада окупанти завдали 5 ракетних ударів по Україні та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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