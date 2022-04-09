English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти знову поцілили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині, - Гайдай

Окупанти знову поцілили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині, - Гайдай

9 квітня, 2022 субота
17:45
війна з Росією Окупанти поцілили у цистерну з азотною кислотою

Армія РФ знову обстріляла цистерну з азотною кислотою біля Рубіжного Луганської області

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Не виходьте з укриттів. Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна", - написав він.

Гайдай закликав приготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Довідка. Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

"Слідкуємо за напрямом вітру. Стежте за інформацією", - написав він.

  • 5 квітня у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганська область
Рубіжне
Сергій Гайдай
викиди
Азот
Читайте також:
NLAW
8 квітня, 2022 п'ятниця
Захід постачав нам зброю для партизанської війни. Ніхто не вірив, що Україна вистоїть, - Рахманін
ООН
7 квітня, 2022 четвер
"Визнання капітуляції". Після призупинення членства Росії у РПЛ ООН, вона вирішила сама "гордо" залишити Раду, - Кислиця
США та Китай
8 квітня, 2022 п'ятниця
Процес розпаду РФ розпочався. Кордони сфер впливу Заходу та Китаю проходитимуть по території Росії, - Чалий
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 квітня
19:08
"Свідчення відданості Україні в боротьбі з РФ": Джонсон підтвердив створення нового пакету фінансової та військової допомоги
18:59
#StandUpForUkraine. У Варшаві відбувся міжнародний саміт за участі Фон дер Ляєн, Трюдо та Дуди
18:59
Чехія
Чехія повністю відмовиться від енергоресурсів РФ протягом п'яти років, – прем'єр
18:53
Російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю - Україну, - Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine
18:36
Урсула фон дер Ляєн
Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн
18:35
обстріл Харків
Окупанти завдали чергового ракетного удару по житлових будинках у Харкові
18:29
У Полтавській області змінюють час комендантської години
18:24
Буча геноцид
Урядовий архів воєнних злочинів Росії став доступним онлайн
18:15
Дума
"Ресурс, який веде підривну діяльність": у Держдумі натякнули на блокування Youtube в РФ
18:13
Дитина-біженка у Великій Британії знайшла таку ж ляльку, яку залишила в Україні
18:04
Ексклюзив
обстріл
Ситуація в Лисичанську дуже важка, окупанти вцілили в цистерну з азотом, небезпека висока, – керівник Лисичанської міської ВЦА
18:04
На Харківщині росіяни розстріляли очільника лісгоспу
17:56
російські кораблі у Чорному морі
Через брак іноземних компонентів у РФ зупиняють виробництво військових кораблів, – розвідка
17:46
Віталій Миколенко (праворуч)
Український футболіст Миколенко допоміг "Евертону" перемогти МЮ в АПЛ
17:35
Болгарські авіалінії скасують збори за перевезення домашніх тварин для українських біженців
17:30
Ярослав Ракицький
Ракицький, який розірвав контракт з російським "Зенітом", повертається до "Шахтаря"
17:23
Юнармія
Російські окупанти планують залучити до війни проти України дітей з "Юнармії", – Денісова
17:09
евакуація
"Гуманітарна допомога є, але вона вас не врятує, коли прилетить ворожий снаряд". Керівник Лисичанська просить населення негайно евакуюватись
17:03
Крістіне Ламбрехт
Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
17:01
біженці із України на кордоні Мексики та США
США пришвидшить в'їзд українських біженців, які чекають на кордоні з Мексикою, - AP
16:58
окупанти
Родичі окупантів вже рахують, скільки їм дадуть на похорон своїх поки що живих військових, – СБУ
16:55
Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон прибув до Києва та зустрічається з Зеленським
16:47
Крим
Окупанти-мародери продають награбоване в Криму, - Джемілєв
16:33
Олександр Лукашенко
Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу
16:32
окупанти
У Мелітополі окупанти викрали сільгосптехніки на 1 мільйон євро, – Офіс генпрокурора
16:27
Маріо Драгі
На тлі війни в Україні: Італія планує підписати угоду з Алжиром на збільшення поставок газу, - Reuters
16:25
Біженці на вокзалі у Львові
Польща зможе прийняти ще близько мільйона біженців
16:12
Олаф Шольц
"Ми не зможемо цього забути", - Шольц назвав вбивства в Бучі воєнними злочинами
16:11
Едуард Хегер
Словаччина наполягатиме, щоб Україна стала кандидатом на членство в ЄС якнайшвидше, - прем'єр
15:55
вантжівки на кордоні фура
Російським та білоруським вантажівкам наказали забиратися з території ЄС
15:55
Харківщина
На звільнених від окупантів територіях Харківщини фіксують такі ж звірства, як в Бучі. Людей спалювали живцем, – голова ОВА
15:51
Буча геноцид
Речник Орбана заявив, що прем'єр Угорщини засуджує масові вбивства у Бучі
15:50
МЗС
МЗС закликало міжнародні організації допомогти виїхати з Росії насильно депортованим українцям
15:36
Зеленський
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала трьом полковникам з Генштабу
15:27
У Казахстані через протест проти воєнних злочинів під консульством РФ схопили активістів
15:22
Ярослав Качинський
"Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, поки позиція щодо війни не зміниться": Качинський порадив Орбану сходити до окуліста, щоб "побачити Бучу"
15:20
ворожий дрон
Російські війська атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе
14:59
Шмигаль
Шмигаль назвав суму, яку Україна може отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ
14:58
Литва зброя
Литва закупить у США і Німеччини зброї на понад €2 млрд
14:56
Павло Табаков
“Я проти наступу на свободу слова та незалежні медіа!” - співак Павло Табаков
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV