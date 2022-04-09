Окупанти знову поцілили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині, - Гайдай

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.



"Не виходьте з укриттів. Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна", - написав він.



Гайдай закликав приготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.



Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.



Довідка. Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.



"Слідкуємо за напрямом вітру. Стежте за інформацією", - написав він.

5 квітня у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою.