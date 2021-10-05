"Окупація Криму зруйнувала всю безпекову ситуацію": Кулеба заявив, що у Чорному морі потрібна більша присутність НАТО

Про це Кулеба заявив на дискусійній панелі "Від Балтійського до Чорного моря: Розкриваючи стратегічний потенціал регіону" Варшавського безпекового форуму, повідомляє МЗС України.



"Російська окупація Криму зруйнувала не лише територіальну цілісність України, але і всю безпекову ситуацію у Чорному морі, завдала удару по міжнародному правопорядку. Нині потрібна більша присутність НАТО у Чорному морі, а також більш тісна взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями та в тісній співпраці ми здатні відновити безпековий баланс", - сказав Кулеба.



При цьому міністр рішуче відкинув принцип "не дратувати Росію" щодо політики НАТО у Чорному морі. На його думку, Росію дратує сам факт існування Альянсу.



"Росія сприйматиме будь-які дії як провокацію. Питання лише робите ви щось чи ні. Якщо нічого не робити, Росія робитиме за вас", - сказав Кулеба.



Крім того, очільник української дипломатії зазначив, що Україна приділяє пріоритетне значення відновленню, зміцненню та переозброєнню військово-морських сил.



"Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Нині вона під загрозою через дії РФ. Відновлення балансу безпеки у Чорному морі необхідне також і для захисту торгівлі", - наголосив Кулеба.



Міністр Дмитро Кулеба також висловив вдячність присутнім на панельній дискусії міністрам закордонних справ Туреччини, Фінляндії та Польщі за активну участь їхніх країн у створенні Кримської платформи, спрямованої в тому числі на подолання безпекових викликів мілітаризації Росією окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що РФ має на меті перетворити Чорне море на своє "внутрішнє озеро".

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