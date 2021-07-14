Окупаційна влада Криму домовилась про взаємну торгівлю з Нікарагуа
Міністерство виробництва і торгівлі Нікарагуа і російський окупаційний уряд півострову підписали в Манагуа угоду про торгово-економічне співробітництво
Про це розповідає "Крим.Реалії".
Підписати угоду від імені російського режиму було доручено Георгію Мурадову.
До складу так званої "кримської делегації" увійшла також російський міністр фінансів Криму Ірина Ківік.
В прес-релізі режиму "підписана угода відкриває можливість для взаємовигідних поставок продукції, розвитку туризму", а також для поставок "рома, м'яса, кави, фруктів, сигар, какао, цукру, риби, молюсків і ракоподібних, пшениці, металургійної продукції".
Міністерство закордонних України в черговий раз направило ноту протесту уряду Нікарагуа за участь в спробах легітимізації російської окупації Криму і "грубе порушення законів України і норм міжнародного права".
- Нагадаємо, Україна наклала санкції на Нікарагуа після того як країна призначила консула в окуований Крим.
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