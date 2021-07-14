Окупаційна влада Криму домовилась про взаємну торгівлю з Нікарагуа

Про це розповідає "Крим.Реалії".



Підписати угоду від імені російського режиму було доручено Георгію Мурадову.



До складу так званої "кримської делегації" увійшла також російський міністр фінансів Криму Ірина Ківік.



В прес-релізі режиму "підписана угода відкриває можливість для взаємовигідних поставок продукції, розвитку туризму", а також для поставок "рома, м'яса, кави, фруктів, сигар, какао, цукру, риби, молюсків і ракоподібних, пшениці, металургійної продукції".



Міністерство закордонних України в черговий раз направило ноту протесту уряду Нікарагуа за участь в спробах легітимізації російської окупації Криму і "грубе порушення законів України і норм міжнародного права".

Нагадаємо, Україна наклала санкції на Нікарагуа після того як країна призначила консула в окуований Крим.