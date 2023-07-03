Окупаційна влада Криму подала "позов" до України із вимогою відшкодувати 152 млрд руб через "водну блокаду півострова"
Окупаційна влада Криму хоче стягнути з України 152,2 млрд рублів (близько 1,109 млрд євро) як компенсацію збитків через "водну блокаду півострова"
Про це інформують росЗМІ із посиланням на окупаційного голову держради Криму Володимира Константінова.
Він зазначив, що претензії окупаційної влади Криму до України щодо так званої водної блокади півострова складає понад 152,2 млрд рублів. За його словами, це важливо, оскільки після закінчення "СВО" почнуться переговори, під час яких Захід вкаже на збитки, які спричинила РФ Україні.
"Скажуть, мов, ми знімемо санкції, продавайте на нафту на цей об'єм коштів, наприклад. Зі свого боку нам треба бути готовими надати збитки, яких завдала Криму Україна", - зазначив Константінов.
Він додав, що "влада" півострова продовжиться працювати над тим, щоб сформувати претензії до України.
- 12 червня гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що через руйнування Каховської ГЕС до Криму вода не надходитиме щонайменше рік.
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